سعر الذهب اليوم 12 يوليو 2024 في مصر

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تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم الجمعة 12 يوليو 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على ارتفاع قبل نهاية يوم أمس الخميس.

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سعر جنيه الذهب اليوم في مصربلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية الخميس 26040 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.أسعار الذهب اليوم في مصربلغت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الخميس في مصر كالآتي:سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3720 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3255 جنيهًا.بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2790 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2170 جنيهًا.أسعار الذهب اليوم في مصر- شراءسجلت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الخميس في مصر كالآتي:بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3697 جنيهًا.تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3235 جنيهًا.وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2772 جنيهًا.سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2156 جنيهًا.