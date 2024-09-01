سعر الذهب اليوم 1-9-2024 في مصر

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تترقب السوق المحلية، بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب دون تغير خلال يوم السبت.

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أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3931 جنيهًا .حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3440 جنيهًا .سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2948 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2293 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 27520 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3920 جنيها، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3430 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 بـ2940 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2286 جنيهًا.