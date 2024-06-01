سعر الذهب اليوم 1 يوليو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار



الذهب الذهب

مع قرب موعد الزواج للكثير من الشباب يحرصون على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، بشكل شبه يومي، حيث استقر سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ذو المستوى الذي تداول عليه منذ الصباح.



سعر الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الاثنين 1-7-2024.



سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

قد يعجبك أيضا...

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم الإثنين:سعر الذهب عيار 24سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأثنين 1 يوليو 2024 نحو 3605.75 جنيه للبيع، و3594.25 جنيه للشراء.سعر جرام الذهب عيار 21سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 نحو مبلغ 3155 جنيهًا للبيع، و3145 جنيهًا للشراء.سعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 نحو مبلغ 2704.25 جنيه للبيع، و2695.75 جنيه للشراء.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 نحو 25240 جنيهًا للبيع، و25160 جنيهًا للشراء.سعر الذهب اليوم بالدولاروعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 نحو: 2327 دولارًا للبيع، و2326 دولارًا للشراء.سعر الذهب btc اليوم في مصرسجل سعر سبيكة الذهب اليوم الإثنين من btc وزن ربع جرام بنحو 1215 جنيها.سجل سعر سبيكة الذهب من btc وزن نصف جرام بنحو 2325 جنيها.سجل سعر سبيكة الذهب اليوم من btc وزن 1 جرام بنحو 4165 جنيها.سجل سعر سبيكة الذهب من btc وزن 2.5 جرام بنحو 10371 جنيها.سجل سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين من btc وزن 5 جرامات بنحو 20205 جنيهات.