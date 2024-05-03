سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مايو في مصر

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سعر الذهب.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا في الأسواق اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 نحو 3120 جنيه للبيع، و3105 جنيه للشراء وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 24960 للبيع و24840 للشراء.



سعر الذهب جرام 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، خلال بداية التعاملات نحو 3565.75 جنيه للبيع، و3548.5 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر نحو 3268.5 جنيه للبيع، و3252.75 جنيه للشراء.

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سعر الذهب عيار 21وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا داخل محلات الصاغة نحو 3120 جنيه للبيع، و3105 جنيه للشراء.سعر الذهب عيار 18وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في بداية التعاملات اليوم 2674.25 جنيه للبيع، و2661.5 جنيه للشراء.سعر الذهب عيار 14وحقق سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، عيار 14 في نهاية التعاملات اليوم نحو2080 جنيه للبيع، و2070 جنيه للشراء.سعر الذهب عيار 12وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 28 -5-2024، في الصاغة نحو1782.75جنيه للبيع، و1774.25جنيه للشراء.سعر الذهب عيار 9ووصل سعر الذهب عيار 9 اليوم بداية التعاملات الصباحية اليوم نحو 1337.25 جنيه للبيع، و1330.75 جنيه للشراء.سعر الجنيه الذهبوبلغ سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم نحو 24960 جنيه للبيع، و24840 جنيه للشراء.