سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مايو في مصر

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مايو في مصر

صورة الخبر: الذهب
الذهب

سعر الذهب.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا في الأسواق اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 نحو 3120 جنيه للبيع، و3105 جنيه للشراء وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 24960 للبيع و24840 للشراء.

سعر الذهب جرام 24
وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، خلال بداية التعاملات نحو 3565.75 جنيه للبيع، و3548.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22
وبلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر نحو 3268.5 جنيه للبيع، و3252.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا داخل محلات الصاغة نحو 3120 جنيه للبيع، و3105 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18
وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في بداية التعاملات اليوم 2674.25 جنيه للبيع، و2661.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14
وحقق سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، عيار 14 في نهاية التعاملات اليوم نحو2080 جنيه للبيع، و2070 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12
وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 28 -5-2024، في الصاغة نحو1782.75جنيه للبيع، و1774.25جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 9
ووصل سعر الذهب عيار 9 اليوم بداية التعاملات الصباحية اليوم نحو 1337.25 جنيه للبيع، و1330.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب
وبلغ سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم نحو 24960 جنيه للبيع، و24840 جنيه للشراء.

المصدر: elaosboa

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مايو في مصر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36969

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم