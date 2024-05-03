سعر الدولار واليورو في ختام اليوم 22 مايو 2024

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ينتظر سعر الدولار أمام الجنيه تغيرات خلال الفترة القريبة المقبلة بعد دخول دفعات من النقد الأجنبي، بعد وصول الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة.



ويتصدر الدولار الأعلى بحثا على محركات البحث والتطبيقات المتخصصة في عرض أسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك وتطبيقات أسعار العملات.



كما يبحث عدد كبير من الأفراد على سعر الدولار واليورو في السوق الموازية والتي اختفت مؤخرا بسبب توافر العملات وعلى رأسها الدولار، لذلك تقدم "بوابة الأهرام" خدمات أسعار العملات بتحديث مستمر على مدار اليوم.

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ونبدأ بسعر الدولار في التعاملات الختامية، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في البنوك، وارتفع 14 قرشا.وعلى مدار الأسبوع الماضي، تراجع الدولار في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي.سعر الدولار في البنك الأهلي اليومسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي عند 46.74 جنيه للشراء 46.84 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في مصروصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 46.68 جنيه للشراء 46.78 جنيه للبيع.سعر الدولار أمام الجنيهوسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 46.8 جنيه للشراء 46.9 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصر تحديث يوميوناهز سعر الدولار في CIB البنك التجاري الدولي 46.74 جنيه للشراء 46.84 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوميليه سعر الدولار في بنك saib وسجل 46.74 جنيه للشراء و 46.84 للبيع.سعر اليورو في البنك الأهليكما ارتفع سعر اليورو اليوم إلى 50.65 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.سعر اليورو أمام الجنيهووصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 50.61 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم في مصروسجل سعر اليورو في البنك الاسكندرية 50.72 جنيه للشراء و 50.94 جنيه للبيع.سعر اليورو تحديث يوميولامس اليورو في بنك CIB مصر نحو 50.61 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع.سعر اليورو رسمياووصل سعر اليورو في بنك saib نحو 50.62 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع.وكان قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق، ضابطا للسوق المصرفية ومن ثم الاقتصاد ككل، وأصبحت العملات الأجنبية أكثر مرونة في البيع والشراء.