سعر الدولار واليورو في ختام اليوم 22 مايو 2024

صورة أرشيفية
ينتظر سعر الدولار أمام الجنيه تغيرات خلال الفترة القريبة المقبلة بعد دخول دفعات من النقد الأجنبي، بعد وصول الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة.
ويتصدر الدولار الأعلى بحثا على محركات البحث والتطبيقات المتخصصة في عرض أسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك وتطبيقات أسعار العملات.
كما يبحث عدد كبير من الأفراد على سعر الدولار واليورو في السوق الموازية والتي اختفت مؤخرا بسبب توافر العملات وعلى رأسها الدولار، لذلك تقدم "بوابة الأهرام" خدمات أسعار العملات بتحديث مستمر على مدار اليوم.
ونبدأ بسعر الدولار في التعاملات الختامية، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في البنوك، وارتفع 14 قرشا.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، تراجع الدولار في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي.
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي عند 46.74 جنيه للشراء 46.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 46.68 جنيه للشراء 46.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 46.8 جنيه للشراء 46.9 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصر تحديث يومي
وناهز سعر الدولار في CIB البنك التجاري الدولي 46.74 جنيه للشراء 46.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
يليه سعر الدولار في بنك saib وسجل 46.74 جنيه للشراء و 46.84 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي
كما ارتفع سعر اليورو اليوم إلى 50.65 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
سعر اليورو أمام الجنيه
ووصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 50.61 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في مصر
وسجل سعر اليورو في البنك الاسكندرية 50.72 جنيه للشراء و 50.94 جنيه للبيع.
سعر اليورو تحديث يومي
ولامس اليورو في بنك CIB مصر نحو 50.61 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع.
سعر اليورو رسميا
ووصل سعر اليورو في بنك saib نحو 50.62 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع.
وكان قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق، ضابطا للسوق المصرفية ومن ثم الاقتصاد ككل، وأصبحت العملات الأجنبية أكثر مرونة في البيع والشراء.
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