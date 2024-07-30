سعر الدولار واليورو اليوم 9 أغسطس 2024 في ماكينات الصراف الآلي

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استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 في ماكينات الصراف الآلي.
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.21 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي نحو 49.2 جنيه للشراء و49.3 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 49.2 جنيه للشراء و49.3 جنيه للبيع.
سعر الدولار تحديث يومي
ناهز سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 49.21 جنيه للشراء 49.31 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي
سجل سعر اليورو في البنك المركزي 53.76 جنيه للشراء و53.92 جنيه للبيع.
اليورو في البنك الأهلي
جاء سعر اليورو في البنك الأهلي بنحو 53.54 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في مصر
حقق سعر اليورو في بنك مصر نحو 53.70 جنيه للشراء و53.93 جنيه للبيع.
سعر اليورو تحديث يومي
وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 53.65 جنيه للشراء و53.96 جنيه للبيع.
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