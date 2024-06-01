سعر الدولار واليورو اليوم 6 يونيو 2024

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ترصد "بوابة الأهرام" أسعار العملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم، مع تزايد اهتمام الكثيرون بمتابعة أسعار صرف العملات، خاصة سعر العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار واليورو.



واستقر سعر الدولار الخميس 6 يونيو 2024، واختتم تعاملات أمس، على ارتفاع بنحو 20 قرشا في البنك الأهلي المصري، بعد صعود أيضا في ختام تعاملات أمس الأول بنحو 24 قرشا، وبذلك يكون سجل ارتفاعا بنحو 44 قرشا على مدار اليومين الماضيين.



جاء ذلك بعد هبوط على مدار الأسابيع الماضية في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي ليصل إلى أقل من 47 جنيها.

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