سعر الدولار واليورو اليوم 27 يونيو 2024

الدولار
استقر سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية.
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 47.98 جنيه للشراء 48.08 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.98 جنيه للشراء 48.08 جنيه للبيع.
سعر الدولار تحديث يومي
حقق سعر الدولار اليوم في بنك cib نحو إلى 47.98 جنيه 48.08 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
ناهز سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.98 جنيه 48.08 جنيه للبيع.
اليورو في البنك الأهلي
جاء سعر اليورو في البنك الأهلي بنحو 51.23 جنيه للشراء و 51.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو أمام الجنيه
سجل اليورو في بنك مصر 51.23 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع.
سعر اليورو تحديث يومي
جاء سعر اليورو اليوم في بنك cib بنحو 51.23 جنيه للشراء و 51.43 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في مصر
وصل سعر اليورو في بنك الاسكندرية إلى 51.21 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع.
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