سعر الدولار واليورو اليوم 27 يونيو 2024

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استقر سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية.



سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 47.98 جنيه للشراء 48.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.98 جنيه للشراء 48.08 جنيه للبيع.

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