سعر الدولار واليورو اليوم 13 يونيو 2024 في البنوك

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استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في البنوك وجاء أعلى سعر الدولار واليورو في بنك أبوظبي الإسلامي مصر.



جاء سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري في آخر تحديث له أمس بنحو 47.64 جنيه للشراء و 46.77 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو نحو 51.24 جنيه للشراء و 51.40 جنيه للبيع.



وعلى مدار الأسابيع الماضية انخفض في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي ليصل إلى أقل من 47 جنيها.

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