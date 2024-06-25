سعر الدولار واليورو اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024

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ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 في مواقع البنوك.

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وبذلك يكون سجل الدولار ارتفاعًا بنحو 8 قروش في منتصف تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري بعد زيادة 9 قروش أمس.سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.96 جنيه للشراء و 48.10 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي اليومسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48.07 جنيها للشراء 48.17 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في مصروصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.01 جنيها للشراء 48.11 جنيه للبيع.سعر الدولار تحديث يوميناهز سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.99 جنيه للشراء 48.09 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك المركزيسجل سعر اليورو في البنك المركزي 52.27 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع.اليورو في البنك الأهليجاء سعر اليورو في البنك الأهلي بنحو 52.37 جنيه للشراء و 52.71 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم في مصرحقق سعر اليورو في بنك مصر نحو 52.31 جنيه للشراء و 52.59 جنيه للبيع.سعر اليورو تحديث يوميوصل سعر اليورو في بنك الاسكندرية إلى 52.27 جنيه للشراء و 52.44 جنيه للبيع.