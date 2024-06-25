سعر الدولار واليورو اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024

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ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 في مواقع البنوك.
وبذلك يكون سجل الدولار ارتفاعًا بنحو 8 قروش في منتصف تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري بعد زيادة 9 قروش أمس.
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.96 جنيه للشراء و 48.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48.07 جنيها للشراء 48.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.01 جنيها للشراء 48.11 جنيه للبيع.
سعر الدولار تحديث يومي
ناهز سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.99 جنيه للشراء 48.09 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي
سجل سعر اليورو في البنك المركزي 52.27 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع.
اليورو في البنك الأهلي
جاء سعر اليورو في البنك الأهلي بنحو 52.37 جنيه للشراء و 52.71 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في مصر
حقق سعر اليورو في بنك مصر نحو 52.31 جنيه للشراء و 52.59 جنيه للبيع.
سعر اليورو تحديث يومي
وصل سعر اليورو في بنك الاسكندرية إلى 52.27 جنيه للشراء و 52.44 جنيه للبيع.
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