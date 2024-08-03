سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 3-8-2024



الدولار الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-8-2024 بالبنك المركزي نحو 48.62 جنيهللشراء،48.76 جنيه للبيع.

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