سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 3-8-2024

الدولار
سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-8-2024 بالبنك المركزي نحو 48.62 جنيهللشراء،48.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.64 جنيه للشراء، 48.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.65 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.65 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.
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