سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-8-2024 في البنوك

الدولار
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، في بداية التعاملات، بعد آخر ارتفاع سجله، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 في بنك قناة السويس سجل نحو 49.16 جنيه للشراء، 49.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المصرف المتحد
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، الأربعاء 7 أغسطس 2024، استقر عند 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، نحو 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في بنك مصر، الأربعاء 7 أغسطس 2024، نحو 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، عند 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 نحو 49.15 جنيه للشراء، ونحو 49.25 جنيه للبيع.
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