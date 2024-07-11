آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-8-2024 في البنوك

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-8-2024 في البنوك

صورة الخبر: الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، في بداية التعاملات، بعد آخر ارتفاع سجله، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 في بنك قناة السويس سجل نحو 49.16 جنيه للشراء، 49.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، الأربعاء 7 أغسطس 2024، استقر عند 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، نحو 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في بنك مصر، الأربعاء 7 أغسطس 2024، نحو 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، عند 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 نحو 49.15 جنيه للشراء، ونحو 49.25 جنيه للبيع.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-8-2024 في البنوك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40551

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام