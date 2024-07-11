سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-8-2024 في البنوك

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، في بداية التعاملات، بعد آخر ارتفاع سجله، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

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