سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 29-7-2024

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استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 29 يوليو 2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إذ سجل سعر الدولار 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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سعر الدولار اليوم في مصروترصد خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم الاثنين 29-7-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفق آخر التحديثات المعلنة من البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.سجل سعر الدولار اليوم 48.27 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.وبلغ سعر الدولار اليوم 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.وسجل سعر الدولار اليوم 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.ووصل سعر الدولار اليوم إلى 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.استقرار سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار اليوم 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في بنك مصر.وبلغ سعر الدولار اليوم 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.