سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 2 يونيو 2024 ..

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استقر سعر الدولار اليوم الأحد 2 يونيو 2024 في معظم البنوك المصرية، وتباين صعود وهبوط في بنوك أخرى، حيث سجل تراجعا في سعر الصرف ببنك البركة وأعلى سعر ببنك ابوظبي الإسلامي مصر.



بعد أن تراجع على مدار الأسابيع الماضية في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي ليصل إلى أقل من 47 جنيها.



سعر الدولار على مدار الأسبوع الماضي

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واختتم الدولار على مدار الأسبوع الماضي بصعود وحقق زيادة طفيفة بنحو 12 قرشا، بعد أن شهد تغيرا متباينا بين الصعود والهبوط، حيث تشهد أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه مرونة منذ تحرير سعر الصرف مارس الماضي.تثبيت سعر الفائدةوقرر البنك المركزي في اجتماعه لجنة السياسة النقدية الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد أن رفع سعر الفائدة 8% على مرحلتين في شهري فبراير ومارس الماضيين.وترصد "بوابة الأهرام" أسعار العملات في البنوك، ونبدأ بسعر الدولار .سعر الدولار في البنك الأهلي اليومسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي عند 47.22 جنيه للشراء 47.32 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في مصروصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 47.22 جنيه للشراء 47.32 جنيه للبيع.سعر الدولار أمام الجنيهوسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.22 جنيه للشراء 47.32 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصر "تحديث يومي"وناهز سعر الدولار في بنك البركة مصر 47.20 جنيه للشراء 47.30. جنيه للبيع.سعر الدولار اليوموسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي مصر adib نحو 47.32 جنيه للشراء 47.42 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك الأهليكما ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم ليصل إلى 51.05 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع.سعر اليورو أمام الجنيهوسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 50.94 جنيه للشراء و 51.28 جنيه للبيع.سعر اليورو تحديث يوميولامس اليورو في بنك البركة 51.03 جنيه للشراء و 51.47 جنيه للبيع.سعر اليورو رسمياووصل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي مصر adib لنحو 51.14 جنيها للشراء و 51.60 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم في مصروناهز سعر اليورو في بنك CIB لنحو 51.05 جنيها للشراء و 51.50 جنيه للبيع.ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 51.03 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع.