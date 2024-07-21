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سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 21-7-2024

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صورة الخبر: الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 21 يوليو 2024 استقرارا في عدد من البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وبلغ سعر العملة الأمريكية اليوم، 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر
وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، وفق آخر التحديثات المعلنة من البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم، 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، في بنك مصر.
وبلغ سعر الدولار اليوم، 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم، 48.18 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
بينما سجل سعر الدولار اليوم 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.
ووصل سعر الدولار اليوم إلى 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

المصدر: الوطن

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