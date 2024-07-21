سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 21-7-2024

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سجل سعر الدولار اليوم الأحد 21 يوليو 2024 استقرارا في عدد من البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وبلغ سعر العملة الأمريكية اليوم، 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

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سعر الدولار اليوم في مصروترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، وفق آخر التحديثات المعلنة من البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار اليوم، 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، في بنك مصر.وبلغ سعر الدولار اليوم، 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.سعر الدولار في البنك المركزي المصريسجل سعر الدولار اليوم، 48.18 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.بلغ سعر الدولار اليوم 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندريةبينما سجل سعر الدولار اليوم 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.ووصل سعر الدولار اليوم إلى 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.