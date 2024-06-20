سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 20-6-2024

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2024 أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وسجل في البنك المركزى المصرى 47.63 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع.
في البنك الأهلى المصرى عند سعر 47.66 للشراء، 47.76 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
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