سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 12-6-2024

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سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.



سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجل الدولار فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 للبيع.

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