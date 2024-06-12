سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 12-6-2024

الدولار
سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
سجل الدولار فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سجل الدولار فى بنك البركة نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.
سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد
سجل الدولار فى البنك الأهلي المتحد نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.
سعر الدولار في البنك الاهلي المصري
سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 47.51جنيه للشراء، و47.61 للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
سجل الدولار فى بنك فيصل الإسلامي نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي
سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
سجل الدولار فى بنك التنمية الصناعية نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل الدولار فى بنك قناة السويس نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري
سجل الدولار فى بنك أبوظبي التجاري نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.
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