سعر الدولار فى مصر الإثنين 8 يوليو 2024 في البنوك المصرية

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تلقى أسعار العملات إقبالا كبيرا لمتابعتها والتعرف على تحركاتها بين المتعاملين في سوق العملات العربية والأجنبية، لذلك ترصد "بوابة الأهرام" سعر العملات على مدار اليوم.
استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 في موقع البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية.
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.88 جنيه للشراء و 48.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 47.9 جنيه للشراء 48 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.9 جنيه للشراء 48 جنيها للبيع.
سعر الدولار تحديث يومي
ناهز سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.9 جنيه للشراء 48 جنيها للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي
استقر سعر اليورو في البنك المركزي وسجل 51.89 جنيه للشراء و 52.06 جنيه للبيع.
اليورو في البنك الأهلي
جاء سعر اليورو في البنك الأهلي بنحو 51.74 جنيه للشراء و 52.01 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في مصر
سجل سعر اليورو في بنك مصر في آخر تحديث له بنحو 51.74 جنيه للشراء و 52.01 جنيه للبيع.
سعر اليورو تحديث يومي
وصل سعر اليورو في بنك الاسكندرية نحو 51.72 جنيه للشراء و 52.01 جنيه للبيع.
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