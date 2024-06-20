سعر الدولار فى مصر الإثنين 8 يوليو 2024 في البنوك المصرية

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تلقى أسعار العملات إقبالا كبيرا لمتابعتها والتعرف على تحركاتها بين المتعاملين في سوق العملات العربية والأجنبية، لذلك ترصد "بوابة الأهرام" سعر العملات على مدار اليوم.



استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 في موقع البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية.



سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.88 جنيه للشراء و 48.02 جنيه للبيع.

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