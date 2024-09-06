سعر الدولار اليوم 6-9-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

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يشهد سعر الدولار اليوم الجمعة 6-9-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجل الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري 48.49 جنيه للبيع، مقابل 48.39 جنيه للشراء.

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