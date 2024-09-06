سعر الدولار اليوم 6-9-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار
يشهد سعر الدولار اليوم الجمعة 6-9-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجل الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري 48.49 جنيه للبيع، مقابل 48.39 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري
وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري، في آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية عبر مواقع البنوك الرسمية.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: 48.49 جنيه للبيع، مقابل 48.39 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر: 48.49 جنيه للبيع، مقابل 48.39 جنيه للشراء.
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سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية: 48.49 جنيه للبيع، مقابل 48.39 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك القاهرة سجل: 48.49 جنيه للبيع، مقابل 48.39 جنيه للشراء.
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