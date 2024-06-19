سعر الدولار اليوم 19-6-2024 مقابل الجنيه المصري

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شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-6-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.



سعر الدولار اليوم في مصر



ونرصد في السطور التالية، أسعار الدولار اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

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