سعر الدولار اليوم الجمعة 5-7-2024

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سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 5-7-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي نحو 47.95 جنيه للشراء، 48.09 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.94 جنيه للشراء، 48.04 جنيه للبيع.

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