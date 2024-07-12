سعر الدولار اليوم الجمعة 12-7-2024 في البنوك

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أعلنت البنوك آخر تحديث في سعر الدولار اليوم الجمعة 12-7-2024 خلال منتصف التعاملات، إذ سجلت اليوم في بنك مصر 48.04 جنيه للبيع، و47.94 جنيه للشراء.

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري«الوطن» ترصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-7-2024 ، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات.سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 47.93 جنيه للشراء، و48.03 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصريبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 48.02 جنيه للبيع، و47.92 جنيه للشراء.سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 48.02 جنيه للبيع، و47.93 جنيه للشراء.سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندريةبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية نحو 48.04 جنيه للبيع، و47.93 جنيه للشراء.سعر الدولار اليوم في بنك القاهرةوعن سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك القاهرة فسجل 48.10 جنيه للبيع، و48.04 جنيه للشراء.