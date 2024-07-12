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سعر الدولار اليوم الجمعة 12-7-2024 في البنوك

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الدولار


أعلنت البنوك آخر تحديث في سعر الدولار اليوم الجمعة 12-7-2024 خلال منتصف التعاملات، إذ سجلت اليوم في بنك مصر 48.04 جنيه للبيع، و47.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

«الوطن» ترصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-7-2024 ، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 47.93 جنيه للشراء، و48.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 48.02 جنيه للبيع، و47.92 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 48.02 جنيه للبيع، و47.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية نحو 48.04 جنيه للبيع، و47.93 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وعن سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك القاهرة فسجل 48.10 جنيه للبيع، و48.04 جنيه للشراء.

المصدر: الوطن

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