سعر الدولار اليوم الإثنين 27 مايو 2024

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سعر الفائدة

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد أن رفع سعر الفائدة 8% على مرحلتين في شهري فبراير ومارس الماضيين.



ونبدأ بسعر الدولار في التعاملات الصباحية، حيث استقر سعر الدولار اليوم الأثنين 27 مايو 2024، وعلى مدار الأسابيع الماضية تراجع الدولار في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي ليصل إلى أقل من 47 جنيها ويقترب من 46 جنيها، كما تراجع أمس بنحو 20 قرشا.

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