سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم

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سعر الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك بمستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024م.

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ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث ساخنة والتوترات في الشرق الأوسط وأزمات اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة والتي تؤثر بشكل مباشر على سعر العملة الخضراء.وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أسعار الدولار اليوم:سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.57 جنيه للشراء، 48.66جنيه للبيع.وصل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 48.57جنيه للشراء، 48.67 جنيه للبيع.جاء سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.57 جنيه للشراء، 48.67 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 48.57 جنيه للشراء، و 48.67 جنيه للبيع.وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.57 جنيه للشراء، و 48.67 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.60 جنيه للشراء، و 48.70 جنيه للبيع.وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.66 جنيه للشراء، و 48.75 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.57 جنيه للشراء، و 48.67جنيه للبييع