سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 8-9-2024



الدولار الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-9-2024 بالبنك المركزي نحو 48.37 جنيه للشراء48.51 جنيه للبيع.

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