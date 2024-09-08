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سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 8-9-2024

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صورة الخبر: الدولار
الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-9-2024 بالبنك المركزي نحو 48.37 جنيه للشراء48.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.39 جنيه للشراء،48.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.39 جنيه للشراء،48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة48.39 جنيه للشراء، 48.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.37 جنيهللشراء، 48.47 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.39 جنيهللشراء، 48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي48.51 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي48.39 جنيه للشراء، 48.49 جنيه للبيع.

المصدر: اموال الغد

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