سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية

الدولار
سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-6-2024 نحو 47,54 جنيه للشراء، 47,64 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد:
بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.
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