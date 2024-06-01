سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية



الدولار الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-6-2024 نحو 47,54 جنيه للشراء، 47,64 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.

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