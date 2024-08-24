سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 14-9-2024

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سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 14-9-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

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ويعرض موقع بانكير في التقرير التالي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه.سعر الدولار في البنك المركزي المصريسجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.38 جنيه للشراء، و 48.48 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي المصريوبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 48.38 للشراء و 48.48 للبيع جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصروسجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.38 للشراء و 48.48 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIBوبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.40 جنيه للشراء و 48.50 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميوسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 48.43 جنيه للشراء، و 48.53 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك قناة السويسوفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 48.38 جنيه للشراء، و 48.48 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك الإسكندريةوفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 48.39 جنيه للشراء، و 48.49 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك كريدي أجريكولسجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.41 جنيه للشراء، و 48.51 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك HSBCوبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع.سعر الدولار في ميدبنكوسجل سعر الدولار فى ميدبنك 48.48 للشراء و 48.53 جنيه للبيع.