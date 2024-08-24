سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 14-9-2024

الدولار
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 14-9-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.
ويعرض موقع بانكير في التقرير التالي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.38 جنيه للشراء، و 48.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 48.38 للشراء و 48.48 للبيع جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.38 للشراء و 48.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.40 جنيه للشراء و 48.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 48.43 جنيه للشراء، و 48.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 48.38 جنيه للشراء، و 48.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 48.39 جنيه للشراء، و 48.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.41 جنيه للشراء، و 48.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك HSBC
وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في ميدبنك
وسجل سعر الدولار فى ميدبنك 48.48 للشراء و 48.53 جنيه للبيع.
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