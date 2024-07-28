سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 28-7-2024

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سجل الدولار فى البنوك خلال تعاملات اليوم الاحد 28-7-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

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سعر الدولار في البنك الاهلي المصريسجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصرسجل الدولار فى بنك مصر نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك القاهرةسجل الدولار فى بنك القاهرة نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدوليسجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك البركةسجل الدولار فى بنك البركة نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.سعر الدولار في المصرف المتحدسجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربيسجل الدولار فى البنك العقاري المصري العربي نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك قناة السويسسجل الدولار فى بنك قناة السويس نحو 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك كريدي اجريكولسجل الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 48.30 جنيه للشراء و 48.40 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك التعمير والإسكانسجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميسجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.45 جنيه للشراء، 48.45 جنيه للبيع.