سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 28-7-2024

الدولار
سجل الدولار فى البنوك خلال تعاملات اليوم الاحد 28-7-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.
سعر الدولار في البنك الاهلي المصري
سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل الدولار فى بنك مصر نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
سجل الدولار فى بنك القاهرة نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سجل الدولار فى بنك البركة نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
سجل الدولار فى البنك العقاري المصري العربي نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل الدولار فى بنك قناة السويس نحو 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
سجل الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 48.30 جنيه للشراء و 48.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.45 جنيه للشراء، 48.45 جنيه للبيع.
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