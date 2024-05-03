سعر الأسمنت و الحديد في تعاملات اليوم السبت بالأسواق المصرية

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية ومن أرض المصنع، استقرارًا ملحوظًا، وذلك بعد تراجع سعر طن حديد الاستثماري، أمس الجمعة، بمقدار 194.89 جنيه، وسجل سعر أسمنت السويدي نحو 2100 جنيه للطن، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.







وتعتبر متابعة أسعار مواد البناء من المعلومات المهمة التي يتابعها الكثير من المهتمين بقطاع البناء والعقارات، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف المشاريع العقارية، ويعيش سوق مستلزمات البناء في مصر حالة من عدم الاستقرار نظرا للتأثر بسعر العملة داخل البنوك المصرية، بالإضافة إلى حركة العرض والطلب، والآن من خلال موقعنا NNI مصر ننشر لكم آخر سعر طن الحديد في مصر.

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وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في مصر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في مصر:سعر الحديد اليوم في مصر حديد عزتظهر البيانات أن سعر الحديد اليوم في مصر “حديد عز” بلغ 42138.64 جنيه، مما يعكس ارتفاع الطلب على هذا النوع من الحديد المعروف بجودته العالية ومن بين الأعلى في السوق.سعر الحديد اليوم في مصرسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 40345.65 جنيه.حديد بشاي: 41000 جنيه للطنحديد السويس للصلب: 39000 جنيه للطنحديد المصريين: 41000 جنيه للطنحديد الكومي: 38000 جنيه للطنحديد العشري: 37500 جنيه للطنمصر ستيل: 38000 جنيه للطنحديد بيانكو: 38000 جنيه للطنحديد الجارحي: 39000 جنيه للطنحديد الداخلية: 42000 جنيه للطنحديد الجيوشي: 39000 جنيه للطنأسعار الأسمنت اليوم في الأسواق:لم يقتصر الاستقرار على الحديد فحسب، بل شمل أيضًا أسعار الأسمنت، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 2251.02 جنيه، وفيما يلي تفاصيل أسعار بعض الأنواع الأخرى:أسمنت السويدي: 2100 جنيه للطنأسمنت المصريين: 2060 جنيهًا للطنأسمنت السويس: 2000 جنيه للطنأسمنت النصر: 1920 جنيهًا للطنأسمنت المخصوص: 1970 جنيهًا للطنأسمنت العسكري: 1950 جنيهًا للطنأسمنت حلون: 1980 جنيهًا للطنأسمنت جنوب الوادي: 1940 جنيهًا للطن