سعر الأسمنت و الحديد في تعاملات اليوم السبت بالأسواق المصرية

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية ومن أرض المصنع، استقرارًا ملحوظًا، وذلك بعد تراجع سعر طن حديد الاستثماري، أمس الجمعة، بمقدار 194.89 جنيه، وسجل سعر أسمنت السويدي نحو 2100 جنيه للطن، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
وتعتبر متابعة أسعار مواد البناء من المعلومات المهمة التي يتابعها الكثير من المهتمين بقطاع البناء والعقارات، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف المشاريع العقارية، ويعيش سوق مستلزمات البناء في مصر حالة من عدم الاستقرار نظرا للتأثر بسعر العملة داخل البنوك المصرية، بالإضافة إلى حركة العرض والطلب، والآن من خلال موقعنا NNI مصر ننشر لكم آخر سعر طن الحديد في مصر.
وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في مصر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في مصر:
سعر الحديد اليوم في مصر حديد عز
تظهر البيانات أن سعر الحديد اليوم في مصر “حديد عز” بلغ 42138.64 جنيه، مما يعكس ارتفاع الطلب على هذا النوع من الحديد المعروف بجودته العالية ومن بين الأعلى في السوق.
سعر الحديد اليوم في مصر
سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 40345.65 جنيه.
حديد بشاي: 41000 جنيه للطن
حديد السويس للصلب: 39000 جنيه للطن
حديد المصريين: 41000 جنيه للطن
حديد الكومي: 38000 جنيه للطن
حديد العشري: 37500 جنيه للطن
مصر ستيل: 38000 جنيه للطن
حديد بيانكو: 38000 جنيه للطن
حديد الجارحي: 39000 جنيه للطن
حديد الداخلية: 42000 جنيه للطن
حديد الجيوشي: 39000 جنيه للطن
أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق:
لم يقتصر الاستقرار على الحديد فحسب، بل شمل أيضًا أسعار الأسمنت، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 2251.02 جنيه، وفيما يلي تفاصيل أسعار بعض الأنواع الأخرى:
أسمنت السويدي: 2100 جنيه للطن
أسمنت المصريين: 2060 جنيهًا للطن
أسمنت السويس: 2000 جنيه للطن
أسمنت النصر: 1920 جنيهًا للطن
أسمنت المخصوص: 1970 جنيهًا للطن
أسمنت العسكري: 1950 جنيهًا للطن
أسمنت حلون: 1980 جنيهًا للطن
أسمنت جنوب الوادي: 1940 جنيهًا للطن
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