سعر الأسمنت اليوم السبت 11 مايو 2024



الأسمنت الأسمنت

استقرت أسعار الأسمنت اليوم، وهذه قائمة بالأسعار ويضاف السعر المعلن نحو 100-200 جنيه، حيث سجل في شركة أسمنت المسلح 2020 جنيهًا للطن، والنصر 1990 جنيهًا للطن، وجنوب الوادي 1960 جنيهًا للطن، والعسكري 1950 جنيهًا، والنهضة 1940 جنيهًا.



بينما بلغ سعر أسمنت السويدي 2140 حنيهًا للطن، والسويس 2020 جنيهًا للطن، وحلوان 2020 جنيهًا للطن، والمخصوص 2010 جنيهات.



وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1300-1410 جنيهات، والأسمنت المقاوم بين 2010-2220 جنيهًا، والأسمنت الأبيض تراوح بين 3820-3920 جنيها.