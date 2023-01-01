سعرها 28 مليون جنيه.. مواصفات فورد موستانج GTD



فورد موستانج GTD فورد موستانج GTD

بعد قفل باب الحجز لشراء سيارة موستانج GTD في الولايات المتحدة وكندا، قامت فورد بفتح باب الطلبات لهذا الطراز الرياضي الرائد في أسواق أخرى مثل أوروبا، المكسيك، وبورتوريكو حتى 19 يوليو.







أسعار خيالية لسيارة فورد موستانج

في أوروبا، تتفاوت أسعار موستانج GTD بشكل كبير بسبب اختلاف الضرائب المحلية:

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- النمسا: تصل تكلفة السيارة إلى 562,300 دولار، مما يجعلها واحدة من أغلى الأسواق لشراء هذا الطراز.- رومانيا وألمانيا: تعتبر الأسعار أكثر تنافسية، حيث تُباع السيارة بسعر 385,100 دولار في كلا البلدين.- بورتوريكو: هي واحدة من الأسواق الأرخص، حيث تُسعر بـ 325,000 دولار، وهو سعر مماثل للأسعار في الولايات المتحدة.وقد حصل الكنديون على أفضل صفقة بسعر 320,000 دولار، ولكن تم إغلاق الحجز بعد تلقي طلبات كافية لتغطية الإنتاج لعامي 2025 و2026.إنتاج وتوافر سيارة فورد موستانجفي أمريكا الشمالية، من المقرر أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2024 أو أوائل 2025.الفورد موستانج GTD تحظى بشعبية كبيرة حيث تمتلئ دفاتر طلبات الحجز تمامًا للسنوات القليلة المقبلة.في أوروبا، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربيع المقبل، ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر ليس فقط الأسعار المرتفعة ولكن أيضًا توافق السيارة مع القوانين المحلية.تخضع موستانج GTD حاليًا لعملية الدمج، وقد تصبح قانونية للاستخدام على الطرقات في بعض البلدان، في حين قد تظل نموذجًا للحلبات فقط في دول أخرى.سيتم إبلاغ العملاء الذين تم قبول طلباتهم إذا كانت سياراتهم ستتمكن من الحصول على لوحة ترخيص للاستخدام على الطرقات أم لا.بينما من المقرر أن يتم تسليم السيارات الأوروبية في إسبانيا، فإن بعض العملاء قد يواجهون قيودًا على استخدام السيارة خارج حلبات السباق.تحظى سيارة فورد موستانج GTD بشهرة كبيرة حيث تمتلئ دفاتر طلبات الحجز بالكامل للسنوات القادمة.هذه التطورات تجعل من موستانج GTD خيارًا مثيرًا ولكن مكلفًا للغاية لعشاق السيارات الرياضية في هذه الأسواق الجديدة.