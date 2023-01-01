سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات..فاكهة تقي من السرطان وتحارب ارتفاع الكوليسترول..

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تحتوي الفواكه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، إذ أن بعضها يسهم في الوقاية من عدة أمراض خطيرة، لدرجة أن هناك فواكه إذا تناولها الإنسان باستمرار، فإنها تقي من الإصابة بالسرطان، وفقا لموقع «health».



فاكهة تقي من الإصابة بالسرطان

ومن الفواكه التي تقي من السرطان، يأتي التين الشوكي في مقدمتها، فيتمتع بمذاق حلو ولذيذ ولا يتجاوز سعره الـ10 جنيهات ويقبل الجميع على تناوله، لاحتوائه على مركبات الفلافونويد والبتالين والبوليفينول، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعلاج السرطان بمختلف أنواعه، ومنه سرطان البروستاتا والثدي، إلى جانب فعاليته في علاج مشاكل المعدة والبنكرياس، وذلك راجع إلى أنه بمجرد تناوله، يعمل على محاربة الجذور الحرة، والتي تعمل على تحويل الخلايا السليمة إلى أخرى سرطانية.





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بالإضافة إلى ذلك، ترجع فوائد التين الشوكي إلى فعاليته في محاربة ارتفاع الكوليسترول، وذلك نتيجة احتوائه على مجموعة من الألياف ومضادات الأكسدة، التي تعمل بدورها على محاربة مستويات الكوليسترول المرتفع، خاصة الكوليسترول السيئ وتعمل على التقليل من فرص الإصابة به.تعزيز جهاز المناعةلا يقتصر تأثير التين الشوكي في الجسم، على الوقاية من الإصابة بالسرطان، أو تقليل الإصابة بارتفاع كوليسترول الدم، إذ أنه يسهم في تعزيز جهاز المناعة، عبر إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تساعد بدروها في محاربة الكائنات الحية الدقيقة، لأنها تقلل من عدد الجذور الحرة في الجسم بأكمله.ومن جانبه، أشار الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن التين الشوكي يحتوي على مجموعة من الصبغات، التي تصنف بكونها مواد مضادة للسرطان، خاصة سرطان البروستاتا، ففتساعد هذه المواد على حماية الأوعية الدموية وتخفض من معدل الإصابة بأمراض تصلب الشرايين والسكتات الدماغية.وتابع، أن التين الشوكي يحتوي على العديد من العناصر، منها الزنك، والسيلنيوم، والحديد، والتي تسهم بدورها في تقوية وتعزيز الجهاز المناعي بالجسم، الأمر الذي يساعد بدوره من تقليل فرص الإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى كونه غني بالفيتامينات، مثل فيتامين أ، الذي يرفع كفاءة المناعة المخاطية كما يحمي من الإصابة بالسرطان ويعزز من المناعة.