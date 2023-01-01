سعد لمجرد يتحدث لأول مرة عن فترة السجن: فكرت في الانتحار

تعاطف البعض مع الفتاة الفرنسية لورا بريول التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها، وذلك بعد أن كشفت عن تفاصيل يوم الحادث.. (التفاصيل)
وبعد إزالة السوار الإلكتروني من يد لمجرد عقب إطلاق سراحه المؤقت من سجن "فلوري" الفرنسي، وغيابه عن وسائل الإعلام لفترة، قرر أن يتحدث هو الأخر لمجلة Version Homme المغربية ومترجمة للفرنسية.
وقال سعد لمجرد: "فترة دخولي للسجن كانت الأبشع على الأطلاق، فعندما دخلت وجدت بعض السجناء يوجهون لي اللوم، والبعض الأخر يحاول التقرب مني لأسباب غير مفهومة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!