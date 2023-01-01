

سعد لمجرد يتحدث لأول مرة عن فترة السجن: فكرت في الانتحار سعد لمجرد يتحدث لأول مرة عن فترة السجن: فكرت في الانتحار

تعاطف البعض مع الفتاة الفرنسية لورا بريول التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها، وذلك بعد أن كشفت عن تفاصيل يوم الحادث.. (التفاصيل)



وبعد إزالة السوار الإلكتروني من يد لمجرد عقب إطلاق سراحه المؤقت من سجن "فلوري" الفرنسي، وغيابه عن وسائل الإعلام لفترة، قرر أن يتحدث هو الأخر لمجلة Version Homme المغربية ومترجمة للفرنسية.



وقال سعد لمجرد: "فترة دخولي للسجن كانت الأبشع على الأطلاق، فعندما دخلت وجدت بعض السجناء يوجهون لي اللوم، والبعض الأخر يحاول التقرب مني لأسباب غير مفهومة".

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وأكد لمجرد، أنه فكر في الانتحار لأكثر من مرة وهو داخل حبسه، وقال: "أصعب فترة مررت بها هي عندما زارتني والدتي للمرة الأولى وحاولت أن اتمالك نفسي حتى عُدت لمحبسي ووقتها انهرت وفكرت في الانتحار".وأشار سعد إلى أنه لديه ثقة كبيرة في القضاء الفرنسي، ويعلم أن العدالة ستأخذ مجراها، مؤكداً أنه بعد هذه المحنة شخصيته تغيرت تماماً.