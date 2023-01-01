سر قبض ملك الموت أرواح الكثيرين في وقت واحد



الدكتور محمد عبد السميع الدكتور محمد عبد السميع

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيف يقبض ملك الموت أرواح الناس، وكيف يقبض أكثر من روح في وقت واحد؟.



وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس: الروح عبارة عن سر يسري في جسد الإنسان كما يسري الماء في العود الأخضر، في تجربة عملها عالم فرنسي عن وزن روح الإنسان، وكشف أنها تساوي 1 جرام.



وأضاف: العالم الفرنسي عمل التجربة ووزن الأجساد وهي فيها الروح وبعد خروج الروح، الروح تخرج من القدم أولا ثم في النهاية تخرج من الرأس والعقل، حتى تزول عنه الحياة ولا يمكن أن يعيده أحدا للحياة.

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واستشهد بالحديث النبوى: "يا جابرُ ما لي أراكَ منكسِرًا؟ قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ استُشْهِدَ أبي قُتِلَ يومَ أُحُدٍ، وترَكَ عيالًا ودَينًا، قالَ: (أفلَا أبشِّرُكَ بما لقيَ اللَّهُ بِهِ أباكَ؟) قلتُ: بلَى يا رسولَ اللَّهِ قالَ: ما كلَّمَ اللَّهُ أحدًا قطُّ إلَّا من وراءِ حجابِه وأحيى أباكَ فَكَلَّمَهُ كِفاحًا فقالَ: يا عَبدي تَمنَّ عليَّ أُعْطِكَ قالَ: يا ربِّ تُحييني فأقتلَ فيكَ ثانيةً قالَ الرَّبُّ تبارك وتعالَى: إنَّهُ قد سبقَ منِّي أنَّهم إليها لَا يُرجَعونَ قالَ: وأُنْزِلَت هذِهِ الآيةُ: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا)".وفي وقت سابق، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية: الخصام منهي عنه في الشريعة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الخصام، وقال خيرهم من يبدأ بالسلام، وحذر من فساد ذات البين، لأنه يضيع الدين، ونحن مطالبون أن نصلح ما بيننا.