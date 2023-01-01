سر حضور «الكينج» حفل خطوبة هانى رمزى

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سر حضور «الكينج» حفل خطوبة هانى رمزى

احتفل الكابتن هاني رمزي، المدير الفني السابق لمنتخب المحليين بخطوبته، مساء الجمعة الماضية بأحد الفنادق القاهرة الجديدة، وحرص عدد كبير من اللاعبين على الحضور لتهنئته، أبرزهم شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي، ونجما الزمالك السابقان طارق السيد، وطارق السعيد.

وتفاجأ الجميع بحضور «الكينج» محمد منير، الحفل وتهنئة صديقه هاني رمزي بالخطوبه، بعد أن دخل من باب خلفي فى حراسة بودى جاردات، وغادر بعد 10 دقائق بعدما التف حوله الحضور لالتقاط الصور التذكارية معه، كما حضر الحفل من الفنانين أمير كرارة وزوجته، وظهرت عليها علامات الحمل بشكل ملحوظ.

المصدر: الدستور

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