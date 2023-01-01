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سر انتظار 90 دقيقة قبل تناول القهوة..لا تشربها عند الاستيقاظ من النوم..

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يعتمد العديد من الأشخاص على تناول فنجان من القهوة فور الاستيقاظ صباحًا، وذلك لمساعدتهم في بدء يومهم، ولكن هل تعلم أن هناك وقتًا أفضل لشرب القهوة، وخلال السطور التالية تستعرض لماذا يجب الانتظار وعدم الشرب بعد الاستيقاظ وانتظار 90 دقيقة قبل شرب القهوة، وفقًا للدكتور شادي عبد العال.

سر انتظار 90 دقيقة قبل شرب القهوة
تحتوي القهوة على الكافيين والذي هو بدوره منبه طبيعي، ويمكنه تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، عن طريق زيادة معدل ضربات القلب بالجسم وإهدار الطاقة، ولذلك يفضل شرب القهوة في الصباح، بعد حوالي 90 دقيقة من استيقاظ الشخص، حتي يعمل الكافيين بشكل جيد ولأنه يتزامن مع إيقاع الكورتيزول الطبيعي في الجسم.

كما أنه من الأفضل عدم تناول القهوة كأول شيء في الصباح، وكون على معدة فارغة، لأنه من الممكن أن يؤدي لإنتاج حمض المعدة ويجعل الشخص يشعر بعدم الارتياح، لذا يجب شرب فنجان القهوة بعد تناول وجبة خفيفة أو مع الوجبة، ليقلل من خطر ارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم، والتي ستصل إلى ذروتها بالفعل في الساعات الأولى من الاستيقاظ.
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الكمية المناسبة للكافيين
ويقول خبير التغذية إن شرب كمية كبيرة من القهوة، يعمل على إدرار البول، وقد يؤدي إلى جفاف الجسم، ولحل تلك المشكلة يجب التركيز ترطيب الجسم من خلال شرب المياه والعصائر الطبيعية، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكافيين إلى رفع مستويات هرمون الاستروجين، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، لذا فإن الانتباه إلى تناول القهوة هو المفتاح، وتعد الكمية المناسبة هي من 2 إلى 3 فناجين في اليوم.

المصدر: الوطن

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