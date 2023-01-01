سر الكبدة الإسكندراني زي المحلات في بيتك: وصفة سهلة لوجبة مميزة



الكبدة الإسكندراني الكبدة الإسكندراني



اذا كنتي تودين تقديم لاولادك أكلة مفيدة وغير تقليدية نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني







المقادير

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نصف كيلو كبدة مقطعة .ربع كيلو فلفل رومي أخضر مقطع شرائح.ثمرة فلفل حار مقطع "اختياري".ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.ملعقة متوسطة كزبرة جافة.ملعقة متوسطة كمون ناعم.القليل من الملح والفلفل الأسود.ملعقتين كبار زيت ذرة.ملعقتين كبار عصير ليمون.ربع كوب خل أبيض.طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بدون بصلضعي المقلاة على النار وبها مقدار الزيت واتركيها تسخن على نار هادئة.أضيفي الكبدة الطازجة والتي تم شرائها من جزار موثوق، وقومي بفردها في المقلاة.اتركي الكبدة دون تقليب حتى تأخذ صدمة حرارية على النار المتوسطة.تبلي الكبدة بالملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة.بعد أن تتماسك الكبدة وتتحول إلى اللون الرمادي قومي بتقليبها وإضافة الخل لها.أضيفي الفلفل وقلبيه مع الكبدة، ثم اتركيها تنضج لمدة 10 دقائق فقط.بعد مرور ذلك الوقت ضعي الثوم المفروم وعصير الليمون واتركي الكبدة مرة ثانية لمدة 5 دقائق.وأخيرا ارفعي الكبدة من على النار وضعيها في طبق التقديم وزينيها بالبقدونس المفروم.