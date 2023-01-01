سر الغموض الطبي وراء متلازمة الجعة الذاتية

في حادثة طبية محيرة، تعرضت امرأة للسكر دون تناول الكحول، وهو ما أثار استغراب الأطباء ودفعهم للبحث عن تفسيرات علمية لهذه الظاهرة النادرة. تم نشر تفاصيل هذه الحالة في مجلة الجمعية الطبية الكندية، حيث تم توثيق تجارب امرأة تبلغ من العمر 50 عاما، تعاني من أعراض غريبة تشمل النعاس المفرط وصعوبة في الكلام، بالإضافة إلى رائحة الكحول القوية التي تفوح منها، على الرغم من عدم شربها لأي مشروبات كحولية.
بعد سلسلة من الفحوصات والتحقيقات الطبية، تم تشخيص الحالة على أنها "متلازمة الجعة الذاتية"، وهي حالة نادرة تتسبب في تخمير الكربوهيدرات داخل الجسم وإنتاج الكحول، مما يؤدي إلى ظهور أعراض السكر. وقد تم إحالة المرأة إلى قسم الطوارئ عدة مرات خلال عامين، حيث كانت تظهر عليها أعراض متشابهة تجعلها تبدو وكأنها في حالة سكر، بما في ذلك النعاس الشديد الذي كان يصيبها فجأة أثناء القيام بأنشطتها اليومية.
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