سر الغموض الطبي وراء متلازمة الجعة الذاتية

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في حادثة طبية محيرة، تعرضت امرأة للسكر دون تناول الكحول، وهو ما أثار استغراب الأطباء ودفعهم للبحث عن تفسيرات علمية لهذه الظاهرة النادرة. تم نشر تفاصيل هذه الحالة في مجلة الجمعية الطبية الكندية، حيث تم توثيق تجارب امرأة تبلغ من العمر 50 عاما، تعاني من أعراض غريبة تشمل النعاس المفرط وصعوبة في الكلام، بالإضافة إلى رائحة الكحول القوية التي تفوح منها، على الرغم من عدم شربها لأي مشروبات كحولية.



بعد سلسلة من الفحوصات والتحقيقات الطبية، تم تشخيص الحالة على أنها "متلازمة الجعة الذاتية"، وهي حالة نادرة تتسبب في تخمير الكربوهيدرات داخل الجسم وإنتاج الكحول، مما يؤدي إلى ظهور أعراض السكر. وقد تم إحالة المرأة إلى قسم الطوارئ عدة مرات خلال عامين، حيث كانت تظهر عليها أعراض متشابهة تجعلها تبدو وكأنها في حالة سكر، بما في ذلك النعاس الشديد الذي كان يصيبها فجأة أثناء القيام بأنشطتها اليومية.



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المثير للدهشة أن التاريخ الطبي للمرأة كشف عن معاناتها من التهابات المسالك البولية المتكررة لمدة خمس سنوات، والتي كانت تعالج بالمضادات الحيوية المتتالية.يعتقد الأطباء أن هذه الجرعات الكبيرة من المضادات الحيوية قد أدت إلى القضاء على البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما سمح للفطريات بالنمو وتخمير الكربوهيدرات، وبالتالي إنتاج الكحول الذي يسبب حالة السكر.وتتطور متلازمة الجعة الذاتية عندما تتكاثر هذه الفطريات بكثافة كافية وتحصل على كميات كبيرة من الكربوهيدرات من النظام الغذائي، مما يؤدي إلى تسمم الجسم بالكحول الذي يتم إنتاجه داخليا.وقد تم الربط بين بعض أنواع البكتيريا وهذه المتلازمة، ويعتقد أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف القدرة على تحلل الكحول هم أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب، والذي قد يكون له جذور وراثية