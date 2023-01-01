سر الطاقة والقلب الصحي في وجبة واحدة

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تعد الذرة من أشهر التسالي المنتشرة خلال فصل الصيف وتمنح الجسم دفعة من الطاقة وفي نفس الوقت تعزز صحة القلب.

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احذر.. يسبب الغدة الدرقية والكرش والسكر.. مرض خطير تظهر أعراضه بعد سنواتووفقا لما جاء في موقع هيلث شوتس تحتوي الذرة على مضادات الأكسدة وقد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.تحتوي الذرة على مركبات مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والستيرولات النباتية المفيدة لصحة القلب و يساعد حمض الفوليك على خفض مستويات الهوموسيستين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، بينما تساعد الستيرولات النباتية في خفض مستويات الكوليسترول، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية .الذرة غنية بالألياف، ووفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية ، فإن تناول 25 جرامًا من الألياف يوميًا للنساء يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.تناول الذرة يمكن أن يمنحك دفعة من الطاقةتوفر الكربوهيدرات الموجودة في الذرة دفعة سريعة من الطاقة لذا فهي خيار مناسب للأشخاص النشطين.تحتوي الذرة على كربوهيدرات تمد الجسم بالطاقة بسرعة ويتم تكسير الكربوهيدرات الموجودة في الذرة إلى جلوكوز، والذي تستخدمه الخلايا لإنتاج الطاقة، ودعم الحيوية والقدرة على التحمل بشكل عام.