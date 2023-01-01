سر الشعر الطويل والمفرود في وصفة طبيعية



شعر طويل شعر طويل



مشاكل الشعر عديدة وأسبابها عديدة مثل طريقة العناية الخاطئة به الخالة النفسية وسوء التغذية وهكذا، لذا تحاول الفتيات أن تعانى به حفاظا على جمالهن.

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وللقضاء على مشاكل الشعر يجب التغذية السليمة وشرب الماء الوفير يوميا، مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور وتحافظ على جماله.وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تمنحك شعر طويل ومفرود وناعم وأكثر لمعان.المكونات:-2 ملعقة سدر مطحونبيضةملعقة زبادىملعقة قهوةملعقة عسلملعقة زيت خروعملعقة زيت لوز حلوملعقة جرجيرالطريقة:-نحضر بولة عميقة ونضع بها جميع المكونات معا ونخلط جيدا ويفضل خلك المكونات بالخلاط الكهربائي أو الهاند بليندر.ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونلف الشعر ونغطيه بكيس بلاستيك ونتركه لمدة ساعتين.ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.القضاء على مشاكل الشعرزيوت طبيعية مهمة لجمال شعركوهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.تغذية شعرك تبدأ من الداخلالتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.