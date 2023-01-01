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سر الأرز باللبن المثالي كالمحلات

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صورة الخبر: الأرز باللبن
الأرز باللبن

تعتبر طريقة عمل الأرز باللبن، أو بودينغ الأرز، واحد من ألذ وصفات المطبخ العربي، وهو عبارة عن أرز مطبوخ مع اللبن مُضاف له مكوّنات أخرى مثل السكر والنشا أو الكريم شانتيه الفانيليا والقرّفة والمستكة والمكسّرات وجوز الهند.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الارز باللبن. وهي من الاكلات العربية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

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طريقة عمل الأرز باللبن


طريقة عمل الأرز باللبن
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مقادير طريقة عمل الأرز باللبن :

4 كوب لبن

½ كوب أرز مغسول ومصفى

3 ملعقة كبيرة كريم شانتيه بودرة

½ كوب سكر

½ ملعقة صغيرة مستكة بودرة



طريقة عمل الأرز باللبن :

_ نضع اللبن في قدر كبير على النار ونتركه حتى يسّخن تمامًا.



_ نطفئ النار على اللبن الساخن، ويضاف إليه الأرز ونحرّكهم معًا.



_ نغطّي القدر ونترك مزيج اللبن والأرز جانبًا لمدّة ساعة ونصف.



_ نحرّك مزيج اللبن والأرز بعد مرور الوقت، ثم نشغّل عليهما النار الهادئة.



_ نسّتمر في تحّريك مزيج الأرز باللبن على النار الهادئة جدًّا لدقائق.



_ يضاف لمزيجّ الأرز باللبن كل من: بودرة الكريم شانتيه، السكر ونحرّك.



_ نحرّك المزيج باسّتمرار حتى يثّقل القوام قليلًا ثم يضاف بودرة المستكة.



_ نحرّك المزيج مرّة أخيرة وبمجرّد أن تنّضج حبّات الأرز تمامًا نطفئ النار.



_ نسّكب الأرز باللبن ساخنًا في بولات ونتركه حتى يبرد ثم ندّخله الثلاجة.



_ نخرج بولات الأرز باللبن من الثلاجة ونقدّمه باردًا.

المصدر: elbalad

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