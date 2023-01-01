سرّ جديد لقلب البطاطس باللحم: مذاق لا يقاوم .. فيديو

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صورة الخبر: قالب البطاطس باللحم
قالب البطاطس باللحم

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، طريقة عمل قالب البطاطس باللحم.

مقادير قالب البطاطس باللحم اللذيذ :
اللحم:
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 حبة متوسطة بصل مفروم
2 فص ثوم
2 قرن فلفل اخضر مفروم
400 جرام لحم مفروم
1 حبة كبيرة طماطم مفروم
1 حبة متوسطة فلفل حلو احمر
2 كوب مشروم مفروم
2 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة بهار مشكل
1 ملعقة صغيرة بابريكا
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

نصف كوب بقدونس مفروم البطاطس
4 حبة كبيرة بطاطس
1 ملعقة كبيرة ملح
2 فص ثوم، انصاف
2 ورق غار
4 ملعقة كبيرة زبدة


إليكم طريقة تحضير قالب البطاطس باللحم.

https://www.instagram.com/reel/C6y_S-Ds5ph/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

المصدر: elbalad

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