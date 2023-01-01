سرّ جديد لقلب البطاطس باللحم: مذاق لا يقاوم .. فيديو

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، طريقة عمل قالب البطاطس باللحم. مقادير قالب البطاطس باللحم اللذيذ : اللحم: 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 2 حبة متوسطة بصل مفروم 2 فص ثوم 2 قرن فلفل اخضر مفروم 400 جرام لحم مفروم 1 حبة كبيرة طماطم مفروم 1 حبة متوسطة فلفل حلو احمر 2 كوب مشروم مفروم 2 ملعقة صغيرة ملح ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود 1 ملعقة صغيرة بهار مشكل 1 ملعقة صغيرة بابريكا 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

أضف هذا الخبر إلى موقعك:



إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك