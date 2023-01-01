سرّ جديد لقلب البطاطس باللحم: مذاق لا يقاوم .. فيديو

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، طريقة عمل قالب البطاطس باللحم.
مقادير قالب البطاطس باللحم اللذيذ :
اللحم:
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 حبة متوسطة بصل مفروم
2 فص ثوم
2 قرن فلفل اخضر مفروم
400 جرام لحم مفروم
1 حبة كبيرة طماطم مفروم
1 حبة متوسطة فلفل حلو احمر
2 كوب مشروم مفروم
2 ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة بهار مشكل
1 ملعقة صغيرة بابريكا
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
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