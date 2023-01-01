سرّ المطبخ الخالد: 6 أفكار لتصميم مطبخ كلاسيكي يدوم لسنوات

يتطلب بناء مطبخك أو إعادة تصميمه بعضًا من الالتزامات التخطيطية والمالية، حيث يعد تصميم المطبخ الكلاسيكي أحد أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لزيادة استثمارك إلى أقصى حد لأنه سيستمر لفترة أطول، ويخلق شعور بالراحة، يجب أن يخلق تصميم المطبخ الكلاسيكي توازنًا بين المساحة العملية والممتعة بصريًا، تعرفي على أفكار تصميم المطبخ الكلاسيكي وفقًا لموقع "homedit".
- لوحة ألوان بسيطة
أنظمة الألوان المحايدة ستبدو دائمًا كلاسيكية، لسنوات عديدة كانت الألوان البيضاء والرمادية الدافئة والبيج والرمادي الداكن والأسود من العناصر الأساسية في تصميم المطبخ، على الرغم من أن الألوان المحايدة خالدة وأنيقة فلا تخافي من دمج الألوان في التصميم الداخلي لمطبخك، ومع ذلك يجب عليكِ توخي الحذر عند اختيار الألوان لمطبخك، يعتبر اللون الأخضر والأزرق من الألوان الخالدة للمطابخ لذا فأنتِ تعلمين أنها ستبدو رائعة لسنوات عديدة قادمة، للحصول على نهج أكثر مرونة لإضافة الألوان يمكنك دائمًا استخدام ألوان أكثر إشراقًا أو أكثر حيوية لإبراز مطبخك المحايد في المقام الأول.
تصميم الخزانات الكلاسيكية
تتميز الخزائن الكلاسيكية بتصميمها التقليدي وجاذبيتها الخالدة، يعد طراز خزانة شاكر المعروف ببساطته وخطوطه النظيفة وبنيته القوية أحد أكثر الأنماط شهرة، تحتوي الخزائن على أبواب من خمس قطع مع لوحة مركزية غائرة، يكمل هذا النمط مجموعة متنوعة من أنماط المطبخ من التاريخي إلى المعاصر، تشمل أنماط الخزانات التقليدية الأخرى الأبواب ذات الألواح المرتفعة والأبواب الزجاجية والأبواب المسطحة
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