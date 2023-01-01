سرّ الجوزية الروسية اللذيذة.. طريقة تحضيرها خطوة بخطوة



الجوزية الروسية الجوزية الروسية

الجوزية الروسية من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص خلال الأحتفال بالعيد، فهي تتميز بانها مختلفة و مميزة عن الحلويات الأخرى التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في العيد.



قدمت الشيف مروة السيجيني، طريقة عمل الجوزيه الروسية في البيت .



مقادير الجوزيه الروسية

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2 بيضكوب زبدة طريةنصف كوب سكررشه ملحنصف كوب كريمة حامضة ساور كريم ((البديل زبادي مصفي منه الماء تماما))ملعقه صغيره بيكنيج صوداملعقه صغيرة خلملعقه صغيرة فانيلا4 كوب دقيقطريقة تحضير الجوزيه الروسيةيخلط البيض مع الفانيلا والسكرثم بضاف اليه الزبده الطريه والبيكينج صودا والخل والكريمه الحامضةواخيرا الدقيق وتعجبن جيدا ثم تشكل في قوالب الجوزيهمكونات الحشوةكراميل تقيل مصنوع من الحليب المحلي المكثف ومكسرات حسب الرغبة الوصفة الاصلية تستخدم مكسرات عين الجمل وبواقي بسكويت الجوية.