سرّ الثوم السحري لإنبات الشعر في أسرع وقت



إنبات فراغات الشعر إنبات فراغات الشعر

فراغات الشعر من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات وللأسف تؤثر على مظهر الشعر من الأمام وعلى كثافته أيضا، ما يدفع الفتيات بالبحث عن أفضل طرق إنبات الشعر.



وفراغات الشعر يجب علاجها سريعا حتى لا يتطور الأمر إلى صلع، لذا تعمل الفتيات على إنبات فراغات الشعر حفاظا على مظهره وكثافته.





وصفة الثوم الأصلية لإنبات الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة الثوم الطبيعية لإنبات الشعر.

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المكونات:3 فصوص ثوم مفرومزيت زيتون بكر أصليالطريقة:نحضر الثوم البلدى ومقشر منه 3 فصوص.ثم نقوم بفرمهم ناعم ونضعها فى علبة زجاجية صغيرة.ثم نضيف لهم زيت الزيتون بحيث يغطى الزيت الثوم تماما.ثم نغلق العلبة ونغطيها فى مكان مظلم أو نلفها بورق ألومنيوم لمدة أسبوع.ثم ندهن فراغات الشعر بخليط الزيت ونغطى الشعر بكيس بلاستيك لمدة ساعتين.ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.نكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.وصفة الثوم الأصلية لإنبات فراغات الشعر، فيتوزيوت طبيعية مهمة لجمال شعركوهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.تغذية شعرك تبدأ من الداخلالتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.