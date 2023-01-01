سرّ أم علي اللذيذة: وصفة سهلة وخطوات مبسطة



طريقة سهلة لعمل أم علي طريقة سهلة لعمل أم علي

تعتبر طريقة عمل أم علي هو نوع هو حلى سريع ولذيذة، وهي من الحلويات الشرقية الشهية، والمغذية لأحتوائها على مكونات مفيدة ومغذية سوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل أم علي، وهي من وصفات المطبخ العربي، ويمكن تحضيره في المنزل في اقل من ساهة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



مقادير طريقة عمل أم علي :

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5 ورق عجينة الميلفاي¼ كوب لوز¼ كوب بندق5 كوب حليب1 كوب سكر½ كوب زبيب2 ملعقة كبيرة زبدة3 ملعقة كبيرة قشطةطريقة عمل أم علي :نحمّي الفرن ثم نتركه على درجة حرارة متوسطة._ نضع في طاجن كبير ورقات عجينة الميلفاي وندخلها الفرن حتى تتحول للون الذهبي._ نضع في وعاء آخر: اللوز والبندق وندخل الوعاء إلى الفرن لمدة 5 دقائق حتى تتحمّص المكسرات ثم نقشّرها ونتركهم قليلًا على جنب._نضع الحليب في مقلاة تيفال على النار ويضاف إليه السكر، ثم نقلّب حتى تمام الذوبان._تضاف على عجينة الميلفاي كل من: اللوز والبندق المحمّص والزبيب وخليط الحليب والسكر._ ندخل الطاجن إلى الفرن ونتركه ربع ساعة حتى تنفش العجينة وتتشرّب الحليب._ نخرج الطاجن ويضاف إليه الزبدة والقشطة ونرجعه الفرن مرة أخرى لمدة ربع ساعة جديدة ويمكنك تشغيل الشواية فى آخر دقيقتين حتى تحصل على اللون الذهبى لوجة أم على .