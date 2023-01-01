سرقة 114 مليون جنيه: إحالة مسؤولي شركة كبرى للمحاكمة

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أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا متهمين رئيس مجلس إدارة ومدير شركة شهيرة للكابلات إلى الجنايات لاتهاتمات بالاستيلاء على 114 مليون جنيه

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نص أمر الإحالةجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته مدير عام تنفيذي ثم رئيس مجلس إدارة والثاني بصفته مدير المصنع ثم مدير عام إحدى الشركات المساهمة وهى شركة عالمية للكابلات استولي بغير حق وبنية التملك على منتجات تامة الصنع الكابلات المملوكة لجهة عملهما والبالغ قيمتها 114 مليون جنيه وكان ذلك سجل تسليم منتجات بقيمة نفس المبلغ السابق للشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء والشركة العالمية للهندسة والمقاولات وشركة مصر للصناعات الكهربائية (ميمكو ) بموجب سبعة عشر أمر توريد وأذون تسليم ومرفقاتها المصطنعة وقيدها كمديونية على تلك الشركات بالمخالفة للحقيقة ، واثبت بيع وتسليم منتجات بقيمة 393603/34 جنيه مصري لشركة سيستمكو - المملوكة للمتهم الثاني - بموجب أذون تسليم مصطنعة وهي تزيد عن الكميات الواردة بأذون التسليم الصحيحة التي تحمل الأرقام المسلسلة ذاتها والصادرة لشركتي سيستمكو والقناة لتوزيع الكهرباء واثبتا بيع وتسليم منتجات بقيمة 22724007 جنيه مصري (مائتين وسبعة وعشرين ألف ومانتين وأربعين جنيه مصري وسبعة (فروش) لشركات المقاولون العرب والنصر للأعمال المدنية وسامح صدقي والنور وسيستمكو - بمسميات وهمية - بموجب أوامر توريد وأذون تسليم مصطنعة ثابت بها بيعها لتلك الشركات بأقل من التكلفة وسعر المثل، واثبتا بدفتر بوابة المصنع تسليم بكرة كابلات قيمتها 434700 جنيه مصري ( أربعمائة وأربعة وثلاثين ألف وسبعمائة جنيه مصري ( لشركة النور تزيد عن الثابت بأذن التسليم ، واثبتا وجود عجز ناشئ عن العمل بالمنتجات بمخازن الإنتاج بقيمة 5156496 جنيه مصري (خمسة مليون ومائة وستة وخمسين ألف وأربعمائة وستة وتسعين جنيه مصري بالمخالفة للحقيقة، واستوليا على تلك المنتجات لأنفسهما بغير حق وبنية التملك على النحو المبين بالأوراقكما أنه بصفتهما أنفة البيان استوليا بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عملهما وهي دفاتر وسجلات الشركة العالمية للكابلات - الثابتة بالأوراق - وكان ذلك خلسة بأن استأثرا بها لنفسهما بنية تملكها وإضاعتها على جهة عملهما لستر جرمهما وطمس الأدلة. اشتركا بطريق المساعدة مع موظفي الشركة العالمية للكابلات والمسئولين عن إعداد قوائمها المالية وميزانياتها حسني النية - والصادر قبلهم أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية - في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة وهي محررات جهة عملهما وهي أوامر التوريد والتصنيع وأذون التسليم والإضافة والفواتير ومرفقاتها ومخاطبات الشركات المنسوب لها استلام المنتجات ودفاتر وسجلات الشركة وقوائمها المالية وميزانياتها ومحضري الجرد المؤرخين 2013/12/20 و ????/??/?? ) - الثابتة بالأوراق - وكان ذلك بطريقي الاصطناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن استغلا صفتهما وسلطتهما الوظيفية وظن سالفي الذكر حسني النية بسلطتهما المطلقة في التصرف وساعدوهم بأن أمدوهم بالبيانات المطلوب إثباتها وأصدرا لهم تعليمات بإثباتها بطلب و بيع وتسليم المنتجات لتلك الجهات وتحديد أسعار بيعها لها واثبتها مديونية بالمخالفة للحقيقة وبزعم تضخيم مبيعات وأرباح الشركة للحفاظ على استمرار نشاطها ولستر العجز الناشئ عن العمل . فاثبت سالفي الذكر حسني االنية تلك البيانات بتلك المحررات ووضعا المتهمان توقيعهما على بعض من تلك المحررات ، واستعملا تلك المحررات فيما زورت من أجله بأن احتجا بها لدى المختصين بالشركة لإثبات تلك المديونيات الوهمية على الجهات المنسوب لها استلام المنتجات بالمخالفة للحقيقة و لضبط الدورة المستندية لستر جرمهم مع علمهما بتزويرها،