سرقة كيا وهيونداي الكهربائية بكل سهولة..باستخدام جهاز صغير..

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لا شك أن مشاكل السرقة ليست غريبة على هيونداي وكيا. ففي عامي 2022 و2023، تصدرت العلامتان التجاريتان عناوين الأخبار بعد أن استخدم أعضاء فرقة كيا أساليب منخفضة التقنية لسرقة سيارات الطراز الأساسي، مثل استخدام شاحن USB لتشغيل أسطوانة الإشعال.

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تطور الهجمات على السيارات الكهربائيةومنذ ذلك الحين، أصبحت الهجمات أكثر تعقيدًا، والآن بدأ اللصوص ذوو الجيوب الأعمق والطموحات الأعلى في البحث عن سيارات هيونداي الكهربائية كهدف. أداتهم؟ جهاز اختراق متخفي في هيئة جهاز نينتندو جيم بوي.تقارير عن سرقة سيارات هيونداي أيونيك 5بدأت التقارير عن سرقة سيارات هيونداي أيونيك 5 في الظهور في أواخر العام الماضي.وكان أصحاب السيارات يستيقظون على اختفاء المركبات أو ظهور إشعارات على هواتفهم المحمولة تفيد بأن سياراتهم قد تم فتحها، وفي النهاية لم يعد من الممكن تتبعها من خلال تطبيق هيونداي الخاص بهم.الجهاز المستخدم في السرقاتمن الناحية الفنية، يُطلق على الجهاز اسم محاكي، لكنه عبارة عن مجموعة من أجهزة الإرسال اللاسلكي التي وضعها شخص ما في أوروبا في غلاف ليبدو مثل جهاز Nintendo المحمول الكلاسيكي.كان هذا الجهاز موجودًا منذ بضع سنوات. ولكن بناءً على الأجهزة التي رأيناها معروضة للبيع والمركبات التي قيل إنها "متوافقة" معها، فإن سيارات Hyundai Motor Group EVs هي الآن أول طرازات كهربائية تصبح أهدافًا محددة.كيفية عمل الجهازتعمل هذه التقنية بمجرد استيقاظ السيارة من النوم عن طريق لمس مقبض الباب وتفعيل بروتوكول المصافحة بين السيارة ومفتاح السيارة.ثم يتم تفعيل برنامج على جهاز المحاكاة يبدأ في التحدث مع السيارة.ويخدع الجهاز السيارة ليجعلها تعتقد أنه مفتاح شرعي باستخدام خوارزمية محددة تحسب في النهاية الكود الصحيح - عادة في ثوانٍ.وإذا استغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً، يمكن للسارق وضع الجهاز في جيبه وانتظار اهتزازه للإشارة إلى أنه وجد الكود وخزنه للاستخدام.