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سرطان الرئة: أعراض خادعة وأسباب خطيرة

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صورة الخبر: سرطان الرئة
سرطان الرئة


يحتفي العالم اليوم في الأول من أغسطس من كل عام، باليوم العالمي لسرطان الرئة، وهو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا ، ويحدث بسبب نمو الخلايا الضارة في الرئتين دون رادع.

وتشمل العلاجات الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي والإشعاع والأدوية المستهدفة.

يوصى بالفحص إذا كنت معرضًا لخطر كبير. تسبب التقدم في العلاجات في انخفاض كبير في وفيات سرطان الرئة في السنوات.
أسباب وأعراض سرطان الرئة
تبدو معظم أعراض سرطان الرئة مشابهة لأمراض أخرى أقل خطورة، لا يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض حتى يتقدم المرض، لكن بعض الأشخاص يعانون من الأعراض في المراحل المبكرة، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأعراض، فقد تكون واحدة أو عدد قليل من الأعراض التالية

السعال الذي لا يختفي أو يزداد سوءًا مع مرور الوقت.
صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس (ضيق التنفس).
ألم أو انزعاج في الصدر.
السعال المصحوب بالدم
بحة في الصوت.
فقدان الشهية.
فقدان الوزن غير المبرر

إرهاق غير مبرر (تعب).
الم الكتف.
تورم في الوجه أو الرقبة أو الذراعين أو الجزء العلوي من الصدر ( متلازمة الوريد الأجوف العلوي ).
صغر حجم حدقة العين والجفن المتدلي في إحدى العينين مع قلة التعرق أو عدم وجوده على هذا الجانب من الوجه ( متلازمة هورنر

المصدر: elbalad

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