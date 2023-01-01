سرايا القدس تقصف عسقلان خلال خطاب نتنياهو في الكنيست

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان، بالتزامن مع خطاب كان يلقيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في غلاف غزة منها كرم أبو سالم، ومدينة عسقلان جنوب إسرائيل".
ومن جانبها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" قصفت "عسقلان وسيديروت ومفلسيم ومغتصبات في غلاف غزة برشقات صاروخية".
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