سرايا القدس تقصف عسقلان خلال خطاب نتنياهو في الكنيست

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سرايا القدس تقصف عسقلان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان، بالتزامن مع خطاب كان يلقيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في غلاف غزة منها كرم أبو سالم، ومدينة عسقلان جنوب إسرائيل".

ومن جانبها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" قصفت "عسقلان وسيديروت ومفلسيم ومغتصبات في غلاف غزة برشقات صاروخية".

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء الكنيست اليوم الاثنين، بعدم إنهاء الحرب حتى استعادة جميع الأسرى، والقضاء على حماس وإحباط نوايا إيران لتدمير إسرائيل.

ويوم أمس الأحد أشار نتنياهو إلى أن "المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء. هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها العنيفة على وشك الانتهاء في رفح".

وأضاف: "بعد انتهاء المرحلة العنيفة، سنعيد نشر بعض قواتنا نحو الشمال، وسنفعل ذلك لأغراض دفاعية في شكل رئيسي، لكن أيضا لإعادة السكان (النازحين) إلى ديارهم".

المصدر: RT

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